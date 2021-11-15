انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تصدر جملة من التوصيات الخاصة بفصل الشتاء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المديرية أصدرت جملة من التوصيات والارشادات إلى المواطنين خاصة بفصل الشتاء"، داعياً المواطنين، إلى "مراعاتها لتجنب الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية والاقتصادية".والتوصيات هي..

1- أستخدم براميل معدنية أو بلاستيكية خاصة محكمة الغلق لخزن المشتقات النفطية.

2- تجنب ادخال المدافئ النفطية الى الحمام او الاماكن المغلقة خوفاً من الغازات السامة والخانقة المنبعثة منها(خليط من الغازات بضمنها أول وثاني أوكسيد الكاربون).

3- وضع اسطوانات غاز الطبخ خارج المطبخ وايصال الغاز منها عن طريق تأسيسات خاصة بها.

4- التأكد من صلاحية خراطيم غاز الطبخ واجراء الصيانة الدورية لها.



5- ابعاد المدافئ النفطية عند استخدامها عن الاثاث والستائر بمسافة امنة.

6- عدم املاء المدافئ النفطية اثناء اشعالها.

7- تجنب ترك المدافئ تعمل اثناء النوم او عند الخروج من المنزل او بعد انتهاء الدوام والتاكد من اطفائها.

8- تحذير الاطفال من التقرب والعبث بالاجهزة والمعدات الكهربائية والمطافئ لتجنب الحوادث.

9- الابتعاد الكلي عن تسخين الماء بواسطة المدافئ النفطية او الغازية بوجود العائلة.

10- عدم استخدام المدافئ الكهربائية (الهيترات) من نوع السلك المكشوف واحرص على اقتناء انواع ذات مناشئ رصينة.

11- أجراء الفحص والصيانة على سخانات الماء تحسباًً لعطل جهاز الهيتر مما يسبب ايصال التيار الكهربائي.

12- في حالة شعورك بتسرب الغاز المسال في المنزل تجنب أستخدام أي مفتاح كهربائي أو مفرغة هواء أو مصدر نار، وغلق صمامات جميع أسطوانات الغاز وأخراج الأشخاص الموجودين في المنزل وأفتح النوافذ والأبواب لعمل التهوية المطلوبة.

13- تذكر سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني(115) مجاناًً من اي هاتف محمول عند حصول اي طارئ.