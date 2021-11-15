انت الان تتابع خبر 'المرأة الرجل'.. الأردن يطلب التحقيق في جنس حارسة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثارت حارسة مرمى إيران جدلا كبيرا خلال مواجهة منتخب الأردن في تصفيات آسيا للسيدات، حيث بدت وكأنها أقرب لرجل وليست سيدة، خاصة بعدما ظهر جزء كبير من شعرها الذي كان أشبه بشعر الرجال.

وشدد الاتحاد الأردني في بيان، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات.



ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي. ويطالب من خلاله، بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق".



وتابع البيان: "طلب التحقيق يأتي كون فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

وأضاف البيان: "نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق".

وكان المنتخب الإيراني للسيدات، تأهل لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي على نظيره الأردني، في المباراة الحاسمة بينهما بركلات الترجيح 4-2.