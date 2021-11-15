انت الان تتابع خبر آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية - البولندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يزال الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا متوترا ومحل اهتمام دولي، بعد تجمع آلاف المهاجرين، بينهم أطفال ونساء، الذين يسعون للدخول إلى بولندا ثم العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.