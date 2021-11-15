انت الان تتابع خبر آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية - البولندية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لا يزال الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا متوترا ومحل اهتمام دولي، بعد تجمع آلاف المهاجرين، بينهم أطفال ونساء، الذين يسعون للدخول إلى بولندا ثم العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأدناه آخر مستجدات أزمة المهاجرين:
- سلمت السلطات البيلاروسية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمخيم اللاجئين، وانشأت مركزا صحفيا ميدانيا للإعلاميين.
- مطالبة المهاجرين بضرورة تنظيف الأماكن ومنع تراكم الفضلات في المخيم.
- لاتفيا تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود مع بيلاروس، وأوكرانيا تعتزم تعزيز حدودها مع بيلاروس.
- ألمانيا تنفي شائعات حول إرسالها حافلات لنقل اللاجئين إليها عبر بولندا.
- العراق يعلن عن تنظيمه أول رحلة جوية لإعادة مواطنيه من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 18 نوفمبر.
- تواصل وفود المهاجرين وتجمعهم على الحدود بين بيلاروس وبولندا.
- سلمت السلطات البيلاروسية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمخيم اللاجئين، وانشأت مركزا صحفيا ميدانيا للإعلاميين.
- مطالبة المهاجرين بضرورة تنظيف الأماكن ومنع تراكم الفضلات في المخيم.
- بروكسل ومينسك تجريان محادثات مباشرة، ناقش خلالها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، في اتصال هاتفي الأزمة على الحدود.
- طلبت وارسو وريغا وفيلنيوس عقد مجلس الناتو.
- لاتفيا تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود مع بيلاروس، وأوكرانيا تعتزم تعزيز حدودها مع بيلاروس.
- ألمانيا تنفي شائعات حول إرسالها حافلات لنقل اللاجئين إليها عبر بولندا.
- العراق يعلن عن تنظيمه أول رحلة جوية لإعادة مواطنيه من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 18 نوفمبر.