القبض على متهمين وضبط مواد مخدرة بحملة أمنية في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد بتواجد احد المتهمين الذين بحقهم اوامر قبض صادرة من القضاء ضمن قاطع المسؤولية، توجهت قوة من الفوج المذكور الى مكان تواجده، وبالفعل تم القاء القبض عليه والعثور على مواد مخدرة (كرستال) مع أدوات تعاطي وقنبلة يدوية داخل الدراجة التي كان يستقلها".وأوضح البيان، إنه "تم اقتياد المتهم الى قسم مكافحة مخدرات الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

وفي السياق، أعلنت الوكالة عن تمكنها أيضا من القبض على متهم بالخطف واخر بالنصب والاحتيال واعتقال عدد من المطلوبين ضمن قسم المحمودية.

وتابعت، "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة المحمودية التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود احد المتهمين والمطلوبين للقضاء بقضية خطف وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة المحمودية حيث شرعت قوة بأمرة مدير القسم وتمكنت من القاء القبض على المتهم المذكور".



وأوضحت وكالة الوزارة، إن "القوة ذاتها تمكنت من القبض على متهم آخر مطلوب للقضاء وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وايضا القاء القبض على خمسة متهمين اخرين وفق قضايا مختلفة حيث تم اقتياد المتهمين الى مراكز شرطة القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".