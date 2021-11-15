زحامات خانقة في العديد من شوارع بغداد

وأفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "زحاماً عطل حركة السير في طريق جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد"، لافتا الى ان "جسر بغداد السريع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، شهد زحاما شديدا بسبب حادث مروري".

واضاف المصدر، أن "زخماً مرورياً شل سريع الغزالية بسبب ازدحام أصاب طرق منطقتي حي الجامعة وجسر حي العدل المجاورتين".



واشار، إلى أن "زحاماً مرورياً أصاب الطريق المتجه نحو سيطرة ملعب الشعب في حي زيونة، فضلاً عن زحام شديد أصاب حي البنوك باتجاه الجسر "، مبينا أن "الطريق باتجاة جسر الجادرية وتقاطع صلاح الدين شهدا كذلك وخما مرورياً شديداً".