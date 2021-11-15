شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن تطورات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 253.3 مليون حالة.



ووصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و352 ألفا و484 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعطت إسرائيل، الأحد، الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح فايزر/بيونتك على أمل كبح كوفيد-19 وذلك بعد أيام على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "المدير العام لوزارة الصحة قرر اتباع توصيات اللجنة المكلفة درس هذا الموضوع، والسماح بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً".

كانت الدولة العبرية من أوائل الدول التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة تطعيم واسعة بفضل اتفاق مع شركة الأدوية العملاقة فايزر أتاح لها الحصول سريعاً على ملايين الجرعات في مقابل تبادل بيانات مع الشركة حول تأثير اللقاحات.

وسمحت هذه الحملة بإعطاء جرعتَي لقاح لـ5,7 مليون شخص من أصل نحو 9 ملايين إسرائيلي، أكثر من 80% منهم من البالغين.

وأطلقت السلطات في الصيف حملة جديدة لإعطاء جرعة معززة لأكثر من 4 ملايين شخص.

كما بدأت السلطات تطعيم المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، لكنها قررت الأحد خفض هذا العمر إلى 5 سنوات، في أعقاب تجارب سريرية أجرتها فايزر وخطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وعلى أثر توصيات في هذا الاتجاه من جانب لجنة من العلماء الإسرائيليين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية أن "غالبية الخبراء يعتقدون أن فوائد هذا التطعيم للأطفال ستكون أكبر من المخاطر، وهو ما أدى إلى قرار الموافقة بالسماح بـ(إعطاء) الطعم لهذه الأعمار".

وبالإضافة إلى تجنيب الأطفال الإصابة بالمرض، تشمل الفوائد المتوقعة للقاح أيضًا خفض عدد حالات إغلاق الفصول الدراسية وتقليل محتمل في مدى انتقال الفيروس إلى عامة السكان.

وسيُعلن موعد بدء تطعيم الأطفال في إسرائيل خلال الأيام المقبلة حسب الوزارة.

وبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و045076 بعد تسجيل 23607 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97715 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 89 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 32 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 70 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 25 قبل يوم .

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98315 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 929 إصابات و69 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 343961 من ضمنهم 287682 حالة تم شفاؤها، و 19499 حالة وفاة".

أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل 58 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 291147.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

4129 إصابة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إنها سجلت 4129 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 21 مليونا و957967 إصابة منذ بداية الجائحة و6111283 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إن البلاد سجلت 2,006 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397,466 إصابة.

كما سجلت البلاد 12 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3,115 وفاة.