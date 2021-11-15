شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» و«لودريان» يناقشان النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم السبت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تقارير بشأن ما وصفته بالنشاط العسكري الروسي "المثير للقلق" في أوكرانيا ومناطق قريبة منها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود ما يقرب من 100 ألف جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية وإن الدول الغربية تبادلت معلومات حول تحركات القوات الروسية مع كييف.

وأضافت الوزارة أن بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.