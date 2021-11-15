شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: بيلاروسيا تجهز المهاجرين لاختراق الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم حرس الحدود البولندي يوم الأحد قوات الأمن على الجانب البيلاروسي بإعداد المهاجرين الذين كانوا عالقين على الحدود هناك لاقتحام السياج الحدودي.

وتشير تقارير إلى أن العديد من الخيام قد تم إزالتها من معسكر بيلاروس في المنطقة المقابلة مباشرة لمعبر كوزنيكا الحدودي في بولندا.

وجاء في تغريدة من حرس الحدود البولندي أن "الأجانب يحصلون على التعليمات والمعدات والغاز المسيل للدموع من المسؤولين في بيلاروس".

وأشارت وزارة الدفاع في وارسو إلى أن المهاجرين جمعوا فروع أشجار من الغابة وأن العديد من ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية كانوا في موقع الأحداث.

واستخدمت الشرطة البولندية مكبرات الصوت لتحذير الحشود باللغة الإنجليزية من استخدام العنف إذا لم يتبعوا التعليمات.