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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن وباريس يناقشان النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة تقارير بشأن ما وصف بالنشاط العسكري الروسي "المثير للقلق" في أوكرانيا ومناطق قريبة منها، حسبما قالت الخارجية الأمريكية، الأحد.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود ما يقرب من 100 ألف جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف حول تحركات القوات الروسية.

وأضافت الوزارة أن بلينكن ولودريان ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.