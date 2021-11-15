الأمن التركي يدمر 6 مخابئ لـ"العمال الكردستاني" شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن التركي يدمر 6 مخابئ لـالعمال الكردستاني شرقي البلاد

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

دمرت قوات الأمن التركية 6 مخابئ لعناصر إرهابية في قضاء "أواجك" بولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" التركية، نقلا عن بيان أصدرته الولاية المذكورة، الأحد.

وأوضح البيان أن قوات من قيادة الدرك شنت عملية ضد الإرهابيين في ريف "أواجك" في إطار عملية "أرن-7 مرجان منذر".

وأشار إلى أن قوات الأمن رصدت 6 مخابئ للإرهابيين خلال عمليات التمشيط، وضبطت مواد ومستلزمات في المخابئ قبل تدميرها.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني الذي تسميه البلاد تنظيم "بي كا كا" وتدرجه على قوائم الإرهاب.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد عناصر الحزب في 11 أغسطس/ آب 2017.

وبين الحين والآخر تشن القوات التركية في عدد من الولايات عمليات أمنية وعسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.