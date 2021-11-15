قافلة لغرب الموهوب لتحصين سكان القرية ضد كورونا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فعاليات قافلة طبية مجانية لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من سكان القرية والقرى التابعة والمجاورة لها.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، مساء أمس الأحد، إن القافلة لقرية غرب الموهوب والقرى التابعة لها حيث تبعد 80 كم عن مدينة موط بمركز الداخلة، ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب أطلق منذ يوم 7 نوفمبر الجاري مبادرة " احمي نفسك... احمي وطنك" للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول عليه على موقع وزارة الصحة والسكان تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.

وأكد جمال، أن الحزب فتح جميع مقرات الحزب بالمدن الخمسة " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من الأحد 7 نوفمبر الجاري، وذلك يومًيا من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وسيتولى الحزب توفير مركبات نقل جماعي لنقل المواطنين بالقرى والمناطق البعيدة لمقرات الحزب بالمجان لتلقي اللقاح وإعادتهم مرة أخرى لمحال إقامتهم.​

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