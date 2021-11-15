رابعة ابتدائي..وزير التعليم لأولياء الأمور: مجموعات تضررت من التطوير تؤثر عليكم

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل الذي أثاره أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، اعتراضا على طول المنهج وصعوبته على التلاميذ في هذا السن الصغير.

وقال وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأحد، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مجموعات تضررت من تطوير التعليم في مصر بسبب تربحهم من النظام القديم للتعليم، وإن هذه المجموعات تحاول التأثير على أولياء الأمور لتضررهم من منظومة التطوير، لافتًا إلى أن الدروس الخصوصية ليست مسئولية الوزارة وإنما مسئولية أولياء الأمور.

وأكد وزير التعليم، أن الامتحانات ستأتي بسيطة وعبارة عن 20 دقيقة أو 25 دقيقة "كوينز" لقياس مدى فهم التلاميذ، لافتا إلى أن الادعاء عن أن المنهج كبيرا لا يصح لأن الوزارة لا تأخذ رأي الطالب في المنهج: "المنهج يتحط والطالب يلتزم بيه".

وقال طارق شوقي إننا نحاول تطوير التعليم المصري إلى ما يجب أن يكون وليس وفقا لما يطلبه المستمعون، لأن التعليم له إطار عام دولي يجب إتباعه، مشيرا إلى أن المعلمين منهم الممتاز والأقل كفاءة لذا تم توفير مصادر بديلة لتلافي المشكلات حال كان المدرس غير مؤهل: "زي ما شاطرين في النقد طيب ما نبص للي اتعمل".

وأشار الوزير إلى تدريب المعلمين بصورة دورية على المناهج التعليمية وإن المناهج التي سيتم تدريسها حتى موعد الامتحان هي التي سيمتحن فيها الطالب، لافتًا إلى إلغاء وزارة التربية والتعليم نماذج الامتحانات ضمن إجراءات تطوير التعليم.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم تقدم كل ما تستطيع تقديمه حتى يتم الاستغناء عن الدروس الخصوصية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن المناهج تعتمد على مخرجات التعلم التي يركز عليها المختصين وتقيس مدى تعلم الطالب وليس الحفظ.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن هناك مجموعات تضررت من تطوير التعليم في مصر بسبب تربحهم من النظام القديم للتعليم، وإن هذه المجموعات تحاول التأثير على أولياء الأمور لتضررهم من منظومة التطوير، لافتًا إلى أن الدروس الخصوصية ليست مسئولية الوزارة وإنما مسئولية أولياء الأمور.

وأردف أن 95% من المعلومات التي تصل لأولياء الأمور عن المناهج التعليمية خاطئة ومصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا شعوره بالفخر لما تم إنجازه في منظومة تطوير التعليم في مصر.