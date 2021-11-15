وزير التعليم عن رابعة ابتدائي: بعض أولياء الأمور يفسدون أبنائهم دون قصد

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل الذي أثاره أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، اعتراضا على طول المنهج وصعوبته على التلاميذ في هذا السن الصغير.

وقال وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأحد، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، على التساؤلات التي تدور في أذهان أولياء الأمور والتي تتعلق بمستقبل أبنائهم وتخوفهم من عدم قدرة التلاميذ على التكيف مع المنهج التعليمي للصف الرابع الابتدائي.

وأضاف شوقي، أن التعليم أصبح للتعلم وليس للامتحان وإنه تم تسليم كل الكتب الدراسية بجانب وضعها على موقع الوزارة في صور رقمية، لافتًا إلى أن استخراج المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي لا معنى له على الإطلاق.. مضيفا: أن تطوير التعليم في مصر تم وفقا لمقاييس عالمية ومن خلال جهود غير مسبوقة، منوهًا إلى أن تطبيق مصر أحدث المواصفات في مناهج العلوم والرياضيات.

وأوضح وزير التعليم، أنه لا توجد مشكلات في منهج "رابعة ابتدائي"، وأن الدولة تسير نحو تطوير التعليم منذ أن أقرته الدولة عام 2016 بعد إدراج خطته في 2017.. مضيفا أنه تم تطبيقه عام 2018.. موضحا أن تلاميذ رابعة ابتدائي ليسوا مُستحدثين على هذا النظام التعليمي، وكانوا عليه منذ 3 سنوات مضت.

وأوضح الوزير، أن الكثيرون يتحدثون عن المناهج دون فهم الإطار العام للمناهج منذ بداية العملية التعليمة، وأن تناول المناهج على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أمرا لم نراه من قبل لأن الدولة هي المسئولة عن تنظيم هذه المسألة.

وتابع شوقي،: أن الرد الأمور التي تتعلق بالمناهج لا تكون بكلام مرسل، لأن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحدد طبيعة المناهج التي ندرسها، موضحا أن كل ما أثير مؤخرا جاء بسبب أنشطة الكمبيوتر والنشاطات المهنية التي استجدت في المنهج.

وأوضح وزير التعليم، أن مناهج العلوم والرياضيات التي نتحدث عنها مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق آخر المواصفات العالمية لتدريس العلوم والرياضيات ونسبق في هذا دول كثيرة.. وإن فنلندا دعت مصر لاستعراض هذا التطور خلال 10 أيام.

وأشار إلى أن قناة مدرستنا لديها تغطية جيدة عن تلك المناهج تغني عن الدروس الخصوصية، كما تم إضافة العديد من المنصات الإلكترونية لشرح المناهج للطلاب، مشيرا إلى أنه جرى استخدام أمثلة مصرية لشرح العلوم الأجنبية في كتاب العلوم: المنصة الإلكترونية المطبقة في مصر تدرس في 37 ولاية أمريكية.

وقال وزير التربية والتعليم، في رسالة موجهة لأولياء الأمور قائلا: "لا تطبقوا طريقة تعليمكم على أبنائكم لأننا نريد غرس طرق تعليم جديدة تهدف إلى تحويل التعليم للتعلم وليس للامتحان".

وأشار شوقي إلى وجود جرعة تعليمة يجب استيعابها لأن هناك سلسلة متصلة بها ومبنية عليها، مؤكدا على أن الطلاب ليس لديهم أي مشكلة مع المنهج، لكن بعض أولياء الأمور يفسدون أبنائهم دون قصد، وعليهم إلقاء نظرة على دليل المعلم المرفق مع الكتاب قبل أن يندفعوا.