شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي الليبي» يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس الرئاسي الليبي أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشددا على ضرورة تعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف كافة، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها.

وثمّن المجلس الرئاسي في بيان أمس الأحد، جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية، معربا عن تطلعه لمزيد من الجهود فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليا بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها.

وأشاد المجلس بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مثمنا مشاركتها الفاعلة خلال مؤتمر باريس.

ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الجمعة «خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار» الليبي. وشدد المجلس الرئاسي على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات ومساعدة السلطات الليبية المختصة وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها بما في ذلك تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وأكد المجلس الرئاسي، التمسك والسير بخطى ثابتة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيا وسياسيا بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيون. وقال السفير الأمريكي في تصريحات لوسائل إعلام ليبية السبت إن بلاده واثقة من إجراء انتخابات ناجحة، كما عبر عن تقدير واشنطن للجنة «5+5» في إعداد خطط عمل متوازنة وتدريجية لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، موضحا أن إيجاد حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا سينتج عنه توزيع أكثر عدلا للثروة. من جانبها أكدت المكونات الاجتماعية والسياسية بالمنطقة الشرقية تأييدها لإجراء انتخابات رئيس الدولة الليبية ومجلس النواب في موعدها.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي فتحي المريمي إن الاجتماع ركز على وحدة الصف الليبي وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة وحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على التقدم لانتخابات الرئاسة.