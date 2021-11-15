شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن مقتل 80 حوثيا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، مقتل 80 حوثيا في مناطق صرواح والبيضاء والجوف غرب وجنوب مأرب اليمنية.

وقال التحالف، في بيان صحفي أمس، إنه «تم تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية».

وأضاف إن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا».

وتدور معارك عنيفة على جبهات القتال في محافظة مأرب بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإرهابية، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز أن قوات الجيش شنت أمس قصفا مكثفا بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات الميليشيات في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأفاد المركز عن تدمير 3 أطقم قتالية ومدرعتين للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة.