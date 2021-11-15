بالفيديو.. شاهد لحظة حدوث الانفجار الضخم في تل أبيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 25 دقيقة

اندلع حريق في مجمع لمرائب السيارات جنوب تل أبيب في إسرائيل، وأدى إلى وقوع انفجار كبير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن الانفجار الناجم عن الحريق وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء حضرت إلى المكان وتعمل على إخماده، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.