البحرين أول بلد يجيز استخدام عقار “إيفوشيلد” للبالغين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

قالت وكالة أنباء البحرين يوم الأحد إن الحكومة أجازت الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا.

أصبحت البحرين بذلك أول بلد يجيز استخدام العقار، الذي سيقتصر على البالغين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، فضلا عن العاملين في وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.

يشار إلى أن وزارة الصحة البحرينية كانت قد اتخدذت قراراً قبل أيام بإلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء المرتبطة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا وذلك بدءا من 14 نوفمبر.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين غير المتطعمين القادمين إلى البحرين في أماكن السكن أو الإقامة، مع إلغاء إلزامية الحجر الصحي الاحترازي في الأماكن المرخصة.

وكانت القائمة الحمراء للـ البحرين تضم 16 دولة، من بينها العراق وإيران وتونس وماليزيا.