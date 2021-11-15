مقتل ضابط كبير و4 جنود من جيش النظام السوري في بادية دير الزور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قتل عميد في جيش النظام السوري، الأحد، و4 من جنوده، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم في بادية دير الزور الغربية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن المنطقة التي قتل فيها العسكريون الخمس تشهد نشاطات لخلايا داعش.

وأوضح أن “العميد لواء شرف”، وهو من أبناء منطقة الفروخية بريف مدينة بانياس في الساحل السوري، قتل في منطقة قريبة من تلك التي قتل فيها 13 مقاتلا من عناصر مجموعة “أسود الشرقية الشعيطات” الموالية للنظام، في ريف دير الزور، السبت.

وقتل هؤلاء، كما أصيب آخرون من نفس المجموعة، في كمين لعناصر داعش، في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي.

ووفقا لإحصاءات المرصد، تعد هذه أكبر خسائر بشرية لقوات النظام السوري، والمسلحين الموالين له، على يد داعش منذ شهر يونيو، حين قتل 23 عنصرًا من قوات النظام في مناطق متفرقة من البادية السورية، بكمائن وألغام الخلايا التابعة للتنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في مناطق بادية حمص الشرقية وحماة ودير الزور ووصولًا إلى بادية الرقة.