شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي الليبي» يدعو المجتمع الدولي في تأمين ومراقبة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المجلس الرئاسي الليبي المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات المقبلة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، مشيداً بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. ورحب في بيان له اليوم بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الذي عقد في باريس قبل يومين، مشيراً إلى أن المؤتمر أتى في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم. وأكد المجلس ، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف, كما ثمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها الرامية لإنجاح العملية الانتخابية.