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الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة اشخاص على خلفية حادث انفجار «ليفربول»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة مدينة مانشستر الكبرى في تغريدة أنه تم اعتقال ثلاثة رجال في منطقة كينسينجتون بمدينة ليفربول اليوم الأحد بموجب قانون الإرهاب، وذلك بعد انفجار سيارة فى وقت سابق من اليوم خارج مستشفى للنساء في ليفربول.

وأفاد بيان الشرطة بأن الرجال الثلاثة أعمارهم 29 و26 و21 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشرطة قولها في التغريدة إن شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب انجلترا تواصل العمل بشكل وثيق مع شرطة ميرسيسايد فى الوقت الذى تستمر فيه التحقيقات. وقالت شرطة ميرسيسايد في وقت سابق إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر في أعقاب انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بوسط مدينة ليفربول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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