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بريطانيا: اعتقال ثلاثة رجال في ليفربول بموجب قانون الإرهاب

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة مدينة مانشستر الكبرى في تغريدة أنه تم اعتقال ثلاثة رجال في منطقة كينسينجتون بمدينة ليفربول اليوم الأحد بموجب قانون الإرهاب، وذلك بعد انفجار سيارة فى وقت سابق من اليوم خارج مستشفى للنساء في ليفربول.

وأفاد بيان الشرطة بأن الرجال الثلاثة أعمارهم 29 و26 و21 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشرطة قولها في التغريدة إن شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب انجلترا تواصل العمل بشكل وثيق مع شرطة ميرسيسايد فى الوقت الذى تستمر فيه التحقيقات. وقالت شرطة ميرسيسايد في وقت سابق إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر في أعقاب انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بوسط مدينة ليفربول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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