شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأردني يطالب بالتأكد من جنس لاعبة كرة إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم من الاتحادَ الآسيوي لكرة القدو اللعبة بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة المنتخب الإيراني؛ إثر شكوك بسبب جنسها، وذلك وفق كتاب وجهه الاتحاد الأردني للاتحاد القاري.

وغرد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين عبر حسابه في تويتر بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلّين. وضمن الأمير علي الخطاب الموجه لاتحاد الكرة الاسيوي.