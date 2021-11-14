شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يطمئن البريطانيين على صحة الملكة إليزابيث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث كانت "بصحة جيدة للغاية" عندما التقى بها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة من العمر 95 عاما عن احتفال بيوم الذكرى اليوم الأحد بسبب التواء في الظهر.

أضاف جونسون في مؤتمر صحفي "أعرف أن الجميع يريد أن يقدم أطيب الأمنيات لجلالة الملكة، وأردت فحسب أن أطمئن الجميع بالقول إنني‭ ‬رأيت الملكة خلال لقاء الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء في وندسور، وكانت بصحة جيدة للغاية".