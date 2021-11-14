بالفيديو: العاصفة التي ضربت أسوان... السيول هدمت منازل وجرفت مقابر

أسوان: انتشر عبر مواقع التواصل عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظات من العاصفة الرعدية التي ضربت محافظة أسوان جنوبي مصر.
وأظهرت مقاطع فيديو البرق وهو يضيء سماء أسوان، قبل أن يعقبه صوت الرعد الهائل.
يذكر أن محافظة أسوان تشهد منذ فجر السبت أمطار غزيرة أفضت إلى سيول تسببت في هدم منازل ومنشآت وجرفت مقابر.
إلى ذلك، تسببت السيول والرياح في جرف العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة.
وذكرت وزارة الصحة أن لدغات العقارب أصابت نحو 500 مواطن في المحافظة.
وأمر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية باستئناف حركة الملاحة النهرية، وفتح الطرق السريعة، مشيراً إلى أن العمل جار نحو استعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية عن الخدمة.
وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية انحسار الحالة الجوية المضربة في منطقة أسوان، إذ توقعت سقوط أمطار على خفيفة على المحافظة.
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