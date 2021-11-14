شارك في حياكة كسوة الكعبة.. قصة بورسعيدي سافر إلى مكة بدراجة بخارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تكررت خلال السنوات الماضية رحلات سفر الكثيرين إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو فريضة الحج باستخدام الدراجات البخارية أو الهوائية بديلاً عن وسائل المواصلات الأكثر شيوعًا لقطع المسافات الطويلة بين البلدان.

إحدى تلك المحاولات كانت من نصيب ابن محافظة بورسعيد، وليد زكريا، صاحب الـ48 عامًا، الذي بدأ حديثه عن رحلته قائلاً: "تقدمت للمشاركة بالرحلة التي أعلن عنها الاتحاد المصري للدراجات البخارية للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وتم قبولي وتحركت فجر يوم 26 أكتوبر إلى مدينة الرحاب حيث نقطة تجمع الفريق المسافر، ومنها انطلقنا بالدراجات البخارية إلى مدينة الغردقة، وهناك ركبنا عبارة سريعة إلى ضبا، وكان في انتظارنا فريق المتحدون من المملكة العربية السعودية لنتوجه رفقتهم إلي ينبع، ومنها إلى مكة المكرمة".

الفريق ضم 23 دراجة بخارية، قطع مسافة 2650 ميلاً. "كنا حريصون على النوم الجيد والطعام القليل حتى نتمكن من الوصول في أقل وقت ممكن، توفيرًا لمشقة السفر والوقت"؛ يقول وليد.

كانت تلك هي العمرة الأولى التي يؤديها وليد. كان الدافع كبيرًا لاستكمال الرحلة، التي لاقت ترحيبًا من المواطنين في شوارع السعودية، وتخللتها زيارات لمعرض الكتاب، ومعرض الكعبة المشرفة، وجبل أحد في المدينة المنورة ومنطقة مقابر الشهداء.

من اللحظات التي لن ينساها وليد طوال حياتي، السماح لهم خلال زيارتهم معرض كسوة الكعبة، بالمشاركة في حياكة الكسوة التي سيجرى تركيبها في شهر ذي الحجة من هذا العام.

وليد اختتم حديثه بشكر كل من ساعدهم لإنجاح رحلتهم في مصر والسعودية، بينما لا يزال حلمه لزيارة معالم أكثر بدرجاته البخارية أملاً يطارده.​