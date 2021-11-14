الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 6 آلاف شخص في الحديدة باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، نزوح أكثر من 6 آلاف شخص، خلال الأيام القليلة الماضية، بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن جراء تطورات الوضع الميداني.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إنه "في 12 من الشهر الجاري، أخلت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية مواقعها حول مدينة الحديدة، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، ومنطقة كيلو 16، ومجمع ثابت إخوان الصناعي، ومطار الحديدة الدولي".

وأشار إلى أن هذه القوات انسحبت من منطقتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في مديرية التحيتا، وأعيد انتشارها في مدينة الخوخة، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي مدينة الحديدة.

وأوضح المكتب أن التقارير الميدانية "تشير إلى أن قوات أنصار الله الحوثيين سيطرت على المناطق التي تم إخلاؤها بما في ذلك معظم مديرية التحيتا، فيما لا يزال الوضع متقلبا للغاية، مع ورود تقارير عن اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات الحكومة اليمنية وقوات الحوثي على طول المناطق الجديدة لخطوط السيطرة".

وأفاد البيان أنه" عقب هذه التطورات، نزحت حوالي 700 عائلة (حوالي 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة ، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالي 1300 شخص) جنوبا إلى منطقة المخا التابعة لمحافظة تعز".