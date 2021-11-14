مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في تصادم سيارة جامبو بعربة كارو على رافد الطريق الدولي في كفرالشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الصحة في كفرالشيخ وصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بينما جرى إيداع جثة رابع مشرحة المستشفى نتيجة الحادث.

تبين من التقرير الطبي مصرع "عرفة.ع.ع.ع" 26 عامًا، ويقيم بمدينة سيدي غازي، فيما أصيب كل من "عصام.س.ح"، 50 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، و"أحمد.أ.ا"، 25 عامًا، اشتباه كسر في الركبة، و"خميس.ا.ا"، 43 عامًا، باشتباه كسر في العضلة، واشتباه كسر في الساق.​