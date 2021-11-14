ثالث انتخابات لبلغاريا في عام

تأتي بينما تعاني أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي من واحد من أسوأ معدلات الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في العالم، كما تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأوبئة وهي في حالة أزمة سياسية دائمة.
وقاد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف البلاد لمعظم العقد الماضي، حيث كانت تصنف باستمرار من بين أكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
ويشار إلى أن بوريسوف مؤهل للفوز في انتخابات الأحد، ولكن من غير المرجح أن يجد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
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