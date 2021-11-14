جيبوتي: واشنطن لن تستخدم أراضينا للتدخل في إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تستخدم أراضي بلاده للتدخل في إثيوبيا.

وقال في بيان بعد تصريحات منسوبة لمسؤول عسكري أميركي حول عمل القوات الأميركية في جيبوتي: “البعض أعرب عن قلقه حيال استخدام أراضي جيبوتي للتدخل العدائي في الدول المجاورة. هذا لن يحدث لأن حكومة جيبوتي مرتبطة بعلاقات مع جيرانها”.

وأضاف وزير الخارجية أن “جيبوتي تقدر شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذه الشراكة غير موجهة ضد أي دولة أخرى”.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد حذرت من أن الحرب الدائرة حاليا في إثيوبيا قد تؤدي لانهيار البلاد، وأكدت أنها مستعدة للتحرك بسرعة لفرض المزيد من العقوبات على أطراف متورطة في الحرب، إذا لم يتم إحراز تقدم نحو عملية التفاوض لإنهاء الصراع.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح سابق: “يمكننا استخدام العقوبات بسرعة كبيرة”، مضيفا أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة وأنها ستكون مسألة أيام وأسابيع وليس شهور، “سنرى في الأيام القادمة كيف ستسير الأمور “.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المقرر أن يزور شرق إفريقيا الأسبوع المقبل، إنه يخشى أن تنهار إثيوبيا إذا استمرت الحرب الأهلية.