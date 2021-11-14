بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب أحد طرقات مدينة جدة السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تداول مغردون سعوديون مقاطع مصورة وصور توثق تساقط الأمطار بغزارة على معظم مناطق جدة السعودية وتشكل السيول والفيضانات.كما وتناقل مغردون أيضاً، مقطع فيديو لصاعقة رعدية قوية تضرب طريقاً سريعاً جنوب جدة.

حيث أظهر الفيديو عدداً من السيارات وهي تسير على الطريق وسط الأمطار الغزيرة التي تشهدها جدة، وفجأة ضربت الصاعقة الرعدية الطريق.

ومن المتوقع أن تستمر الهطولات المطرية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قال موقع “طقس العرب”: “تستمر الفرصة لزخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الطائف والباحة كما وقد تشمل بشكل متفرق مدينة جدة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ثول وجدة ورابغ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وكذلك السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً.

والجدير ذكره أن الهطولات المطرية الغزيرة، تزامنت باستنفار كام لكافة أجهزة الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وأمانة محافظة جدة، حيث لا تزال آليات الأمانة تعمل على شفط مياه الشوارع، والدفاع المدني على أهبة الاستعداد، لمواجهة أي طارئ، بينما يعمل المرور على تحويل بعض المسارات وفكّ الاختناقات، فيما وضع الهلال الأحمر سيارات الإسعاف في حال الاستعداد، وذلك حسبما أفاده الإعلام الرسمي السعودي.