مصرع شخص جراء انفجار خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت الشرطة البريطانية مقتل شخصٍ وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول شمال غرب إنكلترا.

وأكّدت شرطة ميرسيسايد، في بيان، أنّه “في تمام الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت لندن، تلقينا تقارير حول انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول”، مضيفةً “للأسف، نؤكد وفاة شخص، ونقل آخر للمستشفى لتلقي العلاج”.

وشدد البيان على أنّه “نبقى منفتحين على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ولكن نظراً للطريقة التي وقع بها الانفجار، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بالحادث”، مشيراً إلى أنّه “لم يتم الإعلان أن سبب الحادث عمل إرهابي”.

وتقول الشرطة إن السيارة المعنية كانت سيارة أجرة توقفت في المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.

وقد أفاد شهود عيان أنهم سمعوا “دويًا” ورأوا دخانًا داكنًا من المنطقة.

فيما تم تطويق عدد من الطرق المحيطة بالمستشفى وتواجدت في مكان الحادث حريق وإنقاذ من ميرسيسايد إلى جانب عربة تابعة للجيش الملكي.