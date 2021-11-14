"الميتافيرس" و"التعليم" أبرز الموضوعات.. حصاد موقع التنسيقية للمقالات في يومه الأول

محمد الفلاح - الأحد 14 نوفمبر 2021

نشر موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمقالات اليوم الأحد، عدة مقالات، حيث جاء المقال الافتتاحي للموقع بقلم الكاتب رامي جلال، مسؤول تحرير الموقع، والذي كان عنوانه: "مقال بمفهوم جديد"، ناقش فيه أهمية فكرتي التنوع والتعدد، وكيف أن فتح المجال لكل البدائل يساعد على عملية التطور والثراء الفكري.

وعن قضية التعليم في مصر، كتب د. محمد علاء، أستاذ الإدارة العامة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقول: "الحكم على استراتيجية إصلاح التعليم، في جانب منه على الأقل، يرتبط بمدى نجاح المنظومة الجديدة في تأهيل الطلاب بالمهارات والقدرات التي وعدت بها الاستراتيجية، مثل التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقدرة على العمل في فريق".

النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، كان لها رأيًا في موضوع "متيافيرس" التي أُعلن عنه مؤخرًا، وتقول الفقي: "في مجتمعنا نحن بحاجة كبيرة للاستعداد للتعامل مع الأمر والاستفادة منه، "فلا أحد يستطيع في هذا الكون أن يقاوم التغيير" حسب قولها.

وكان للجانب الثقافي حضورًا مميزًا بموقع التنسيقية، حيث عرض الموقع لكتاب "الحملات المصرية" للكاتب الإنجليزي "تشارلز رويل" والذي يروي قصة الثورة العرابية، وذلك عبر مقال د.أحمد السيد ديبيان، الكاتب المصري المقيم بالإمارات العربية المتحدة، والذي قدم للكتاب بشكل تفصيلي، ووضح لنا جوانب مهمة من تلك الثورة المصرية العظيمة وزعيمها أحمد عرابي.

أخيرًا جاء مقال "محمود الحجاوي" عضو التنسيقية، والذي حمل عنوان: "بارقة أمل في شمال سيناء" يناقش فيه المشروعات القومية التي تمت على أرض شبه جزيرة سيناء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كانت للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع "فيسبوك"، حضورًا كبيرًا في يوم عملها الأول، حيث نشرت بجانب مقالات الرأي، عددًا من الإنفوجرافات التي تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات، مثل: إنفوجراف يقدم أهم الكتب التاريخية التي تناولت الثورة العرابية وأحداثها وهي كتاب "مذكرات عرابي" للقائد أحمد عرابي نفسه، وكتاب "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي" للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، وكتاب "الثورة العرابية" للكاتب الكبير صلاح عيسى.

وعن شبه جزيرة سيناء قدمت الصفحة عدة إنفوجرافات تتضمن معلومات منها أبرز قبائلها وأبرز مزاراتها السياحية.

وعن "الميتافيرس"، قدمت الصفحة إنفوجرافًا يتضمن شرحًا للموضوع، جاء فيه أن "الميتافيرس" هو سلسلة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد التي تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين من خلال الأفاتار الخاص بكل مستخدم، وتساءلت صفحة التنسيقية: هل سننسى مع مرور الزمن الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال؟!.