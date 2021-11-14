انت الان تتابع خبر ليفربول قد يفقد خدمات نجميه امام ارسنال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-14 | 18:30
476 مشاهدة
قد لا يتمكن نجمي ليفربول الثنائي جوردان هندرسون وساديو ماني من اللحاق بمباراة فريقهما امام نادي ارسنال ضمن الجولة المقبلة من الدوري الانجليزي الممتاز.
وقالت التقارير الصحفية أن "هناك شكوكًا حول قدرة الثنائي جوردان هندرسون وساديو ماني على اللحاق بمباراة "الريدز" المقبلة أمام "الكلرز" في الجولة المقبلة في البريميرليج.
وأشارت التقارير بأن "الثنائي سوف يخضعان للفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي في الفترة المقبلة لتحديد قوة الإصابة ومدة الغياب".
وتعرض الثنائي للإصابة رفقة منتخبات بلادهما فيما يخشى كلوب من فقدان الثنائي في تلك المواجهة الصعبة.
وأشارت التقارير بأن "الثنائي سوف يخضعان للفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي في الفترة المقبلة لتحديد قوة الإصابة ومدة الغياب".
وتعرض الثنائي للإصابة رفقة منتخبات بلادهما فيما يخشى كلوب من فقدان الثنائي في تلك المواجهة الصعبة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا