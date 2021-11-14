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ليفربول قد يفقد خدمات نجميه امام ارسنال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-14 | 18:30

ليفربول قد يفقد خدمات نجميه امام ارسنال

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قد لا يتمكن نجمي ليفربول الثنائي جوردان هندرسون وساديو ماني من اللحاق بمباراة فريقهما امام نادي ارسنال ضمن الجولة المقبلة من الدوري الانجليزي الممتاز.
وقالت التقارير الصحفية أن "هناك شكوكًا حول قدرة الثنائي جوردان هندرسون وساديو ماني على اللحاق بمباراة "الريدز" المقبلة أمام "الكلرز" في الجولة المقبلة في البريميرليج.

وأشارت التقارير بأن "الثنائي سوف يخضعان للفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي في الفترة المقبلة لتحديد قوة الإصابة ومدة الغياب".


وتعرض الثنائي للإصابة رفقة منتخبات بلادهما فيما يخشى كلوب من فقدان الثنائي في تلك المواجهة الصعبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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