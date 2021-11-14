راتكليف: زوجتي ضحية تصفية بين إيران وبريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد زوج نازانين زاغاري راتكليف، وهي بريطانية من أصل إيراني مسجونة في إيران بتهمة التجسس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لدى إنهائه إضرابه عن الطعام في وسط لندن بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وأمضى ريتشارد راتكليف 21 يوما وهو يخيم خارج وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث دون طعام، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبدأ راتكليف إضرابه في 24 أكتوبر بعد أن خسرت زوجته استئنافها الأخير في إيران، قائلا إن عائلته «وقعت في نزاع بين دولتين».

وقال راتكليف أمس في شارع الملك تشارلز حيث كان راتكليف ينظم إضرابه إن «الوقت حان» لوضع نهاية لذلك.

وأضاف «كنا نأمل على الأرجح أن نحقق إنجازا من وراء القيام بذلك. لم نفعل بعد ولم أرد الخروج في سيارة إسعاف أريد أن أخرج ورأسي مرتفع».

وذكر راتكليف عن رئيس الوزراء البريطاني «إنه لم يتعامل بشكل كاف مع قضية نازانين لسنوات. لم يف بوعوده ونحن نعيش مع هذه العواقب».