قيادي بميليشيات الشباب الإرهابية يسلم نفسه

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ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن ضباطا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية أن المسؤول الإرهابي الذي سلّم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورا كبيرا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.
يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد، حيث نجحت مؤخرا من استعادة العديد من القرى.
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