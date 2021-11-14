68 قتيلا في اشتباكات بأحد سجون الإكوادور

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وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في الاشتباكات العنيفة التي بدأت قبل يومين، في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية على ساحل المحيط الهادئ.
وأشارت الشرطة الوطنية إلى أن هناك عملية جارية في مركز اعتقال جواياس إن 1 لاستعادة النظام والسيطرة على السجن، وقال مكتب المدعي العام إن عدد القتلى اعتمد على بيانات أولية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت مساء، وتم ضبط بندقية ومسدسين و 10 أصابع ديناميت.
وقالت حكومة إقليم جواياس، إنها رصدت حدوث اشتباكات جديدة داخل السجن.
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