5 قتلى يزيدون التوتر في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعد التوتر في السودان مع الكشف عن قتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين وإصابة العشرات في العاصمة الخرطوم وسط مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد حملة الاغتيالات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء «إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين، واقتحمت مستشفى للقبض على بعض المصابين في الاحتجاجات»، وأشار تلفزيون السودان الحكومي أن 39 من الشرطة أصيبوا أيضا في اشتباكات خلال الاحتجاجات.

وانطلقت مظاهرات أمس الأول في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية للمطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية، حسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا).

وتوافد عدد من المحتجين للمشاركة في المظاهرات، وهم يرفعون العلم السوداني، ورددوا شعارات تؤكد استمرار تصعيدهم السلمي ضد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي، والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وأصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسة المؤدية إلى العاصمة السودانية.

وفيما أعربت الولايات المتحدة عن «أسفها العميق» لسقوط قتلى خلال احتجاجات في السودان، مؤكدة إدانتها للاستخدام المفرط للقوة، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، قوات الأمن السودانية، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقال بيرتس، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «في ضوء مظاهرات السودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج».

من جهتها، أفادت قناة «الجزيرة» القطرية بأنه جرى اعتقال مدير مكتبها في السودان، وكتبت القناة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، «إن قوة أمنية داهمت منزل الزميل المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في السودان واعتقلته».