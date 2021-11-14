شكرا لقرائتكم خبر مساعدات سعودية عاجلة لتضميد جراح نازحي مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة، لتضميد جراح النازحين والمتضررين في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب، حيث شملت المساعدات المقدمة 1,000 خيمة و1,400 حقيبة إيواء استفاد منها نحو 1,400 أسرة نازحة ومتضررة.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، بالجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للنازحين الذين أجبرتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية على النزوح ومغادرة منازلهم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات من شأنها أن تخفف كثيرا من المعاناة لدى الأسر النازحة، معبرا عن شكره الجزيل للمملكة على دعمها للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وفيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها علاجية لـ1,502 مستفيد خلال أكتوبر الماضي في مديرية حرض بمحافظة حجة، خدمت 384 مستفيدا بمخيم وعلان للنازحين بالمديرية نفسها، و1,321 خدمة للمرضى في مديرية عبس بمحافظة حجة.