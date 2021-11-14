اجتماع عربي لمناهضة العنف ضد المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماع «فريق العمل مفتوح العضوية المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمخصص لمراجعة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، برئاسة الكويت، ومشاركة ممثلي الجهات المختصة في الدول الأعضاء. وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة إن الاجتماع سيناقش مسودة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.



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