جولات استفزازية للمستوطنين في الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها «إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته».



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