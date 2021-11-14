شكرا لقرائتكم خبر عملية إرهابية حوثية تفجر 4 منازل بإب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية أربعة منازل في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الريف الغربي لمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأكد مصدر محلي أن الميليشيات هدمت المنازل بشكل كلي في قرية تبيشعة التابعة لمديرية جبل حبشي غرب المحافظة، وتضررت 10 منازل أخرى من الانفجارات، لافتة إلى أن المنازل التي فجرتها الميليشيات تعود لمواطنين.

بعد نحو أسبوعين من مواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الانقلابية شهدتها ذات المنطقة الواقعة غرب المدينة.

يشار إلى أن تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية من حيث عدد المنازل التي فجرتها الميليشيات خلال سنوات الحرب بأكثر من 160 منزلا وفق تقارير حقوقية.

وفي مأرب تصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي انتشلت أكثر من 200 جثة لقتلاها في ثلاث جبهات بمحافظة مأرب، عبر منظمة دولية.

وأشار المصدر إلى أن عملية الانتشال، كانت بمساعدة وتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفا أن الجثث في طريقها إلى صنعاء.

ويشهد عدد من جبهات محافظة مأرب، معارك عنيفة، ترافقها خسائر فادحة للميليشيات الحوثية، وتتصدر جبهة الجوبة، المحاذية للمدينة، أعداد القتلى الحوثيين، حيث أعلنت ميليشيات الحوثي خلال الأسبوع الماضي، تشييع 205 قتلى من عناصرها بينهم 141 ينتحلون رتب ضباط، وفق رصد محلي.

وكانت السلطات المحلية في مأرب افتتحت 16 مخيما جديدا في مديريتي المدينة والوادي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين فروا من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، هربا من الميليشيات الحوثية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح الخلل والقصور في أداء المنظمات الإغاثية تجاه هذه الأعداد من النازحين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات البقاء على الحياة، بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وفروا من جحيم الميليشيات، وفي ظل عدم وجود مخزون غذائي لدى هذه المنظمات في المحافظة التي تضم أكثر من 60 في المائة من النازحين داخليا.

من جهة أخرى قُتل ثلاثة أشخاص بينهم مسلحان يرجح أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية في وسط اليمن، نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية، بحسب ما أفاد مسؤولان حكوميان في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول أمني في قوات الحكومة الشرعية «إن طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة كانت تقل رجلا يرجح أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة، برفقة زوجته في المنطقة الواقعة بين محافظتي شبوة والبيضاء ما أدى إلى إصابتهما بجروح».

وأضاف «إن ثلاثة أشخاص، مدني ومسلحين يرجح أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة، حضروا في سيارة لإسعاف الجريحين لكن سيارتهم تعرضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتلهم».

مشاهدات يمنية:

