وزيرة التخطيط توافق على دعم جنوب سيناء بـ286 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة بالقاهرة، لبحث سبل تطوير مدينة شرم الشيخ ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

كشف المحافظ، في بيان، أن الدكتورة هالة السعيد وافقت على دعم المحافظة بـ286 مليون جنيه، بينها 246 مليون جنيه لتطوير المنظومة الأمنية بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، و10 ملايين لمشروعات تطوير وتحسين البيئة بالمدينة، لتظهر بالمظهر اللائق استعدادًا للمؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

كما شمل مبلغ الدغم 30 مليون جنيه لتجهيزات مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ الجديد، والذي يجرى إنشاؤه على أحدث الطرق الحديثة. ​