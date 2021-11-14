"لوكمات" تطلق ساعتها الذكية Attack 3 الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أطلقت شركة "لوكمات" (Lokmat) ساعتها الذكية Attack 3 الجديدة، التي تمتاز بتصميم مستدير وخيارات موسعة لتخصيص أشكال المينا.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Attack 3 الجديدة تعتمد على المعالج MTK2502D SoC، مع شاشة IPS مدمجة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل ويمكنها عرض الألوان وتشغيلها بالإصبع، مع وجود زرين على الجانب الأيمن.

كما أن الساعة مزودة بمستشعر PGP لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين.

وتتيح الساعة تسجيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، كما أنها تدعم عرض الإشعارات والتحكم في كاميرا الهاتف الذكي.

ويبلغ حجم الساعة 1ر54×6ر55 ملم وسمكها 3ر18 ملم، كما تصل إلى وقت تشغيل يبلغ خمسة أيام تقريبا في الاستخدام العادي بفضل بطارية سعة 600 مللي أمبير ساعة.