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إصابة شخصين في إطلاق نار في هامبورج شمالي ألمانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أصيب شخصان على الأرجح في إطلاق نار في حي هاربورج بولاية هامبورج الألمانية، وذلك حسبما صرح مسؤول في الشرطة بالولاية الواقعة شمالي ألمانيا.

وأوضح المسؤول أن الحادثة وقعت في الساعة الثالثة والثلث (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر اليوم الأحد مشيرا إلى أن الملابسات لا تزال غير معروفة تماما، وقال إن الشرطة انتشرت في المكان كما تم إغلاق تقاطع طريقين في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

وجاب أفراد شرطة يحملون أسلحة آلية في مكان الحادث وحول مركز فونيكس التجاري وكذلك محطة القطار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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