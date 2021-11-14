التحالف يدمر لغما بحريا زرعه الحوثيون في البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار «التحالف» إلى إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائياً، مبيناً أن هذه الألغام الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية.



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