لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تجهيز بركة مياه صناعية في منطقة "ديرالقلعة" لزيادة فعالية عملية الإطفاء.. وطلب من محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوي وضع جميع الإمكانيات المتاحة تحت تصرف عناصر الإطفاء.
وأشار إلى أن هناك 19 سيارة إطفاء تشارك في عمليات مكافحة الحريق بالفعل، كما أعطى تعليماته الى فوج إطفاء بيروت للتحرك ومؤازرة الدفاع المدنى في عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها بشكل أوسع، وانطلقت 3 سيارات من مركز الفوج لهذا الغرض.
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