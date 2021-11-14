مصرع شخص وانقطاع تام للكهرباء نتيجة زلزال “هرمزكان” جنوبي إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:25 مساءً - منذ 12 دقيقة

أسفر زلزال تبعته هزة ارتدادية قوية في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، عن مصرع شخص واحد على الأقل، فيما يقول المسؤولون إنه تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة، مثل تشققات في جدران بعض المنازل.

وأفادت التقارير الواردة على وسائل الإعلام الإيرانية بأن زلزالين متتاليين بينهما دقيقة واحدة، الأول بقوة 6.3 على مقياس ريختر، والثاني بقوة 6.4 على مقياس ريختر، ضربا اليوم الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) بندرعباس في الساعة 15:36 بالتوقيت المحلي، بعمق 18 كلم من سطح الأرض، وكان مركزه جزيرة قشم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال أسفر عن انهيار جبل غنو بمحافظة هرمزكان.

وقال مهدي ولي بور، رئيس منظمة الإنقاذ في إيران في تصريح لوسائل الاعلام الإيرانية أن الزلزال أسفر حتى الآن عن مصرع شخص واحد في بندرعباس.

كما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن المواطنين في بندر عباس خرجوا إلى الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية.

وكتبت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية أن قوات الإغاثة حضرت في مكان الحادث فور وقوع الزلزال، كما قال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، قال إن مستشفيات كرمان، وهرمزكان، في حالة تأهب لتقديم الخدمات الطبية.

كما أعلنت شركة الكهرباء الإيرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من بندر عباس، وأوضحت الشركة أن الهدف من انقطاع التيار الكهربائي هو منع الصدمات الكهربائية الناتجة عن الانهيار المحتمل للمنازل.

وشعر أهالي محافظتي كرمان وفارس أيضا بزلزال هرمزكان.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل أوفر حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال المذكور.