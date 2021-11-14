السودان.. مجلس السيادة برئاسة البرهان يعقد أول اجتماعاته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:25 مساءً - منذ 39 دقيقة

عقد مجلس السيادة السوداني المشكل حديثا برئاسة الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، في القصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الأحد، أول اجتماع له، بمشاركة جميع أعضاء المجلس، ماعدا ممثل شرق السودان الذي تم إرجاء اختياره إلى وقت لاحق.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، من المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات الأزمة السياسية في البلاد، وسبل حلها.

يشار إلى أن “البرهان”، شكل الخميس الماضي، مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لـ”قوى الحرية والتغيير”، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ “البرهان” بمنصبه رئيسا للمجلس، كما احتفظ الفريق أول، “محمد حمدان دقلو”، قائد “قوة الدعم السريع”، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهدا أن يُجريا “انتخابات حرة وشفافة” في صيف عام 2023.

وكان البرهان قد أعلن، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد موجة من التظاهرات. وقتل 5 متظاهرين، السبت، خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف ضد قرارات البرهان، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.