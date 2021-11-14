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لجنة حكومية إسرائيلية تقر قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ8 أعوام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة حكومية إسرائيلية تقر قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ8 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بالإجماع، يوم الأحد، قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 أعوام متتالية فقط.

ووفقا للقناة 12 التلفزيونية العبرية، ينص مشروع القانون الذي طرحه وزير العدل جدعون ساعر، وسيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، على أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولن يسري على رؤساء الوزراء السابقين، ومن بينهم بنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متتالية.

وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت قد أوعز في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، لوزير العدل جدعون ساعر، بالبدء في إعداد مذكرة مشروع قانون بالخصوص، وهي خطوة تعتبر من إحدى وعوده الانتخابية للكنيست.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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