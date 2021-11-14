لجنة حكومية إسرائيلية تقر قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ8 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بالإجماع، يوم الأحد، قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 أعوام متتالية فقط.



ووفقا للقناة 12 التلفزيونية العبرية، ينص مشروع القانون الذي طرحه وزير العدل جدعون ساعر، وسيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، على أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولن يسري على رؤساء الوزراء السابقين، ومن بينهم بنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متتالية.

وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت قد أوعز في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، لوزير العدل جدعون ساعر، بالبدء في إعداد مذكرة مشروع قانون بالخصوص، وهي خطوة تعتبر من إحدى وعوده الانتخابية للكنيست.