إسرائيل.. مشروع قانون أمام الكنيست يحدد مدة رئيس الوزراء.. واعتراض شديد من نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل وافقت اليوم، الأحد، على قانون لتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات.

وأفادت قناة "كان" الرسمية، بأن القانون الذي قدمه وزير العدل جدعون ساعر، سيتم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً حال حظي بالموافقة في ثلاث قراءات.

وبحسب القناة، فإن القانون ينص على عدم تولي عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 8 سنوات، سواء على التوالي أم لا، توليه المنصب مجدداً.

وأشارت إلى أن القنون لن يُطبق بأثر رجعي، مما يتيح الفرصة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو للترشح لمنصب وحتى للخدمة لمدة 8 سنوات أخرى.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال ساعر: "تقييد الولاية (بدلا من ولاية غير محددة المدة) هو مبدأ مهم في أساس التصور بأن الحكومة ستعمل لصالح المواطنين بدلا من نفسها وبقائها".

على الجانب الآخر، شن حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو هجوماً على القانون قائلاً في بيان إن "الديمقراطيات البرلمانية تترك القرار للجمهور بالاختيار في انتخابات حرة من سيواصل قيادته في كل مرة".

وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي 12 عاما متتالية إنه "يرفض" القانون "سواء انطبق عليه أم لا".